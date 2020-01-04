ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 11,5 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11,5 milyon varil (yüzde 2,6) azalışla 429,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 5,5 milyon varil düşüş göstermişti. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3,2 milyon varil (yüzde 1,3) artarak 242,5 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 2 milyon varil artmıştı.

Okunma Sayısı: 47

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.