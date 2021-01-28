ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD’nin ticari ham petrol stokları, beklenenin aksine, geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon 900 bin varil (yüzde 2) azalışla yaklaşık 476 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 603 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 100 bin varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 500 bin varil (yüzde 1) artışla 247 milyon 700 bin varil oldu.

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