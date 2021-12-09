ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 200 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 432 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 600 milyon 900 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 3 milyon 900 bin varil (yüzde 1,8) artışla 219 milyon 300 bin varile yükseldi.