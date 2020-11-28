ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 241'e yükseldi. Perşembe gününü 47,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 48,18 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 45,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 44,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.