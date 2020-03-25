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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Akaryakıt istasyonları 24 saat çalışmaya devam edecek

25 Mart 2020, Çarşamba 14:29
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında akaryakıt sektöründe hizmetlerin 24 saat aksamadan devam edeceğini belirterek, "İstasyonlarda insanlar akaryakıt ihtiyaçlarını satın alacaklar ancak bunun yanı sıra marketlerde de ihtiyaçlarını 24 saat giderebilecekler." dedi.

Okumuş, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelgenin akaryakıt istasyonlarına etkilerini değerlendirdi.

Akaryakıt istasyonlarının özellikle şehirlerarası yolculuk güzergahlarında önemli olduğuna değinen Okumuş, "Biz bu istasyonlar ve marketlerdeki ihtiyaçları dile getirdik. İl İdaresi Genel Müdürlüğümüz bunu değerlendirdi. Akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin 7 gün 24 saat açık kalacağı konusunda beyan aldık." ifadesini kullandı.

Okumuş, istasyonların, marketlere tek seferde en fazla 3 kişi alacaklarının altını çizerek, yoğunluğa izin verilmeyeceğini vurguladı.

Market içerisindeki müşterilerin işlerini bitirmesinin ardından diğer 3 kişinin içeri alınacağını belirten Okumuş, "Sağlıkla ilgili kontrollü ve talimata uygun şekilde adımlar atılacak. Akaryakıt istasyonlarında hijyen ve temizlikle ilgili bir talebimiz de kamudandı. Belediyelerin kontrol edip destek vermelerini rica ettik. Birtakım belediyelerin de istasyonlarda hijyen konusunda çalışma teklifimize destek verdiğine şahit olduk. Bu da bizim için memnuniyet verici bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

Genelge ne diyor?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.

Akaryakıt istasyonlarında bulunan alışveriş noktaları market statüsünde olmadığı için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye dahil edilmiyor.

AA

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