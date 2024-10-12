Akaryakıta üst üste zam

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak takip edilmesine neden oluyor.

Benzin fiyatlarına 0,95 TL’lik yeni bir artış geldi. İki gün önce motorin grubuna 77 kuruşluk zam yansıtılmıştı ve şu an için başka bir fiyat artışı öngörülmüyor. Bunun yanı sıra, benzinde de önceki gece yarısından itibaren 64 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşmişti. Güncel verilere göre, İstanbul’da motorin litre fiyatı 43,49 TL, benzin litre fiyatı ise ortalama 43,67 TL olarak belirlendi. Haber Merkezi

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