Albaraka Türk’ten Hacı adaylarına destek

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Hacı adaylarına özel olarak hayata geçirdiği yeni kampanya ile müşterilerine vade farksız Hac Finansmanı desteği sağlıyor.

İSTANBUL - MUSA AYDIN

Bu kampanya ile birlikte, mukaddes vazifelerin yerine getirilmesi adına maddi kolaylıklar sağlanması amaçlanıyor.

Albaraka Türk, bu kapsamda “Hac Kesin Kayıt Belgesi” ile Albaraka Türk şubelerine müracaat eden Hacı adaylarına avantajlar sağlayan bir kampanyayı hayata geçiriyor. Hacı adayları, Albaraka Türk şubelerinden Hac bedeli için finansman sağlamanın yanı sıra peşin ödemelerini de yapabiliyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Hac bedelinin yüzde 50’sinin peşin olarak ödenmesi durumunda, kalan miktar için Albaraka Türk müşterilerine finansman desteği veriliyor. Albaraka Türk müşterileri, banka tarafından sağlanan bu finansman desteğinden herhangi bir dosya masrafı ödemeden, 2 ay vade ve sıfır kâr ile yararlanabiliyor.