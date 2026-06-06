İsrail ile tüm anlaşmalar iptal edilmelidir

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında çok sayıda insanın can verdiğini hatırlattı.

Özdağ, “İsrail kurulduğu 1948’den bu tarafa Orta Doğu coğrafyasında kan ve gözyaşı dinmiyor” dedi. Özdağ, “Filistin halkı topyekun bir etnik soykırıma tabi tutulurken, Gazze’nin çocukları ABD bombaları ile can verirken Türkiye iktidarının ABD baskısına boyun eğerek İsrail ile herhangi bir normalleşme masasına oturması asla kabul edilemez. ABD ve İsrail bölge ülkelerine saldırmaktan vazgeçmedikçe, özgür Filistin Devleti kurulmadıkça, İsrail ile hiçbir barış antlaşması yapılamaz, İsrail’e hiçbir destek verilemez. İsrail ile ilgili bütün anlaşmalar iptal edilmelidir. Türkiye’de iktidar maalesef ABD politikalarına karşı dik ve kararlı bir duruş sergilememenin ezikliğini yaşamaktadır” ifadesini kullandı. TBMM - Anka

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