Türkiye’de yerel basın can çekişiyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda basın yayın ilkelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifinin görüşmelerinde yerel basının içinde bulunduğu ağır tabloyu gündeme taşıdı.

Türkiye’nin dört bir yanında yerel gazetelerin büyük bir yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Kısacık, “Can çekişen bir gazetecilikten, muhabirinin ve personelinin maaşını ödeyemeyen, malî olarak ayakta duramayan bir basın kuruluşundan ilke bekleyemezsiniz” dedi. “Yaşanan ekonomik darboğaz gazetecilik mesleğinin geleceği açısından ciddi bir risk oluşturuyor” diyen Kısacık, yerel basının yaşadığı ekonomik problemler çözülmeden basın ilkeleri üzerinden yapılan tartışmaların eksik kalacağını belirtti. Ankara - Mehmet Kara

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