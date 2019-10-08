Albayrak: EYT gündemimizde yok

Hükümetin emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışma başlattığı haberleri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yalanlandı.

Emeklilikte yaşa takıldıkları için geçim zorluğu yaşayan ve iş bulmakta zorlanan EYT’lilere bir kötü haber de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Binlerce EYT’li konuya ilişkin hükümetten bir adım beklerken, Albayrak kapıları kapattı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Albayrak’a, AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinden en çok gelen soru emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” yanıtını verdi. Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı öne sürülmüştü.