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10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Aldatıcı reklamlar mercek altında

10 Haziran 2021, Perşembe 10:00
Reklam Kurulunca bu yılın ocak-mayıs döneminde görüşülen 801 dosyadan 718'i ilgili mevzuata aykırı bulunurken, bunların 576'sına durdurma cezası, 142'sine de toplam 14 milyon 378 bin 995 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Ticari reklamların, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları gerekiyor.

Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklamlar, Kurul tarafından değerlendirilerek söz konusu faaliyetler ve sorumlular hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım kararı alınıyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kuruluna, tüketicileri aldatıcı veya ilgili mevzuata aykırı ticari reklamlarla ilgili olarak, tüketiciler, kurum ve kuruluşlar, rakip firmalar başvuruda bulunabiliyor, Reklam Kurulu re'sen inceleme de başlatılabiliyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Reklam Kurulu faaliyetleri kapsamında bu yılın ocak-mayıs döneminde görüşülen 801 dosyadan 718'i ilgili mevzuata aykırı bulunurken, bunların 576'sına durdurma, 142'sine de idari para ve durdurma cezaları uygulandı. Bu kapsamda toplam idari para cezası miktarı 14 milyon 378 bin 995 lira oldu.

Kovid-19 salgınını kullanarak tüketicileri aldatmak isteyenlere ceza yağdı

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya devam ettiği bu yılın ocak-mayıs döneminde tüketiciler tarafından yoğun ilgi gösterilen takviye edici gıda ürünleri, dezenfektan, maske, kolonya ve temizlik malzemeleri ile ilgili Reklam Kuruluna çok sayıda tüketici başvurusu geldi.

Kurul tarafından yürütülen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde bu yılın mayıs ayı itibarıyla sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörleriyle ilgili görüşülen dosyalardan 333'üne durdurma cezası, 93'üne idari para ve durdurma cezası uygulandı. Söz konusu idari para cezası tutarı 10 milyon 915 bin 818 lira oldu.

Salgın sürecinde tüketici hassasiyetini oluşturduğu tespit edilen bu sektörlere ilişkin yürütülen incelemeler devam ederken Reklam Kurulunca, Başkanlığa ulaşan tüm başvurular titizlikle incelenmeye devam ediliyor.

İndirimli satışlarda aldatıcı reklamlar mercek altında

Diğer taraftan Kovid-19 salgını sürecinde Ticaret Bakanlığınca, 2021 yılında indirimli satışlarda yaşanan aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi hususunda yoğun bir faaliyet programı yürütülüyor.

Bu kapsamda, Eylül 2021-Mart 2022 döneminde konuyla ilgili tüm tarafları kapsayacak şekilde bir farkındalık artışı sağlanması amacını taşıyan faaliyetler, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2021 yılı Eylem Planı'na dahil edildi.

Ayrıca özellikle salgın sürecinde artan sosyal medya reklamları göz önünde bulundurularak sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" yayınlandı. Söz konusu kılavuz ile sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum, kuruluşlara yol göstermek amaçlandı.

AA

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