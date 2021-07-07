Altın rezervlerimiz de şüpheli

Dünya Altın Konseyi, 5 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sahip olduğu altın miktarının hesaplanmasında bir düzenlemeye gittik” dedi.

Bunun gerekçesi ise Merkez Bankası’nın açıkladığı brüt altın rezervleri içerisinde TCMB’ye ait olanların da diğer sektörlere ait olanların da bulunması. Konsey’e göre böyle bir durumda yalnızca TCMB’ye ait olan altın miktarının hesaplamasının doğruluğu istenilen seviyede olmuyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankası’nın brüt altın rezervleri içine Rezerv Opsiyon Mekanizması ile gelen altınların da eklendiğini, ancak bu altınların TCMB’ye ait olmadığını, yalnızca Banka nezdinde tutulduğunu söylüyor. Dünya Altın Konseyi, pazartesi günü sitesinde yer verdiği açıklamasına “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altını, pek çok merkez bankasından daha fazla politika mekanizmasında kullanıyor” dedi.

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