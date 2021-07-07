"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Altın rezervlerimiz de şüpheli

07 Temmuz 2021, Çarşamba 19:30
Dünya Altın Konseyi, 5 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sahip olduğu altın miktarının hesaplanmasında bir düzenlemeye gittik” dedi.

Bunun gerekçesi ise Merkez Bankası’nın açıkladığı brüt altın rezervleri içerisinde TCMB’ye ait olanların da diğer sektörlere ait olanların da bulunması. Konsey’e göre böyle bir durumda yalnızca TCMB’ye ait olan altın miktarının hesaplamasının doğruluğu istenilen seviyede olmuyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankası’nın brüt altın rezervleri içine Rezerv Opsiyon Mekanizması ile gelen altınların da eklendiğini, ancak bu altınların TCMB’ye ait olmadığını, yalnızca Banka nezdinde tutulduğunu söylüyor. Dünya Altın Konseyi, pazartesi günü sitesinde yer verdiği açıklamasına “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altını, pek çok merkez bankasından daha fazla politika mekanizmasında kullanıyor” dedi.

Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müsilaj yüzeyde hafifledi, derinlerde durum vahim

    Vicdanlarının rengini ortaya koydular

    TRT’deki çarpıklığı nasıl gidereceksiniz?

    Tasarruf saraya yok, gazeteye var

    Altın rezervlerimiz de şüpheli

    Emekli, AKP’den umudunu kesti

    Venezuella kara para cenneti

    Haftada 4 gün çalışma verimi arttırıyor

    Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki Sami Ö. aranıyor

    Devlet Başkanı Moise'nin suikastle öldürüldüğü Haiti'de son durum?

    Mehmet Aydın tutuklandı: İlk ifadelerinde neler söyledi?

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Mardin'de bir askerimiz şehit oldu

    Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı: 3 yaralı

    BM'den uyarı: Etiyopya'da 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

    Adalet Bakanı açıkladı: 1000 hakim ve savcı alınacak

    ABD Dışişleri Bakanı, kamplardan kurtulan Uygur Türkleriyle görüştü

    AB'den Türkiye açıklaması

    Marmara'da balık avına kısıtlama getirilebilir

    ABD, Belarus ile seyahatleri yasakladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Meğer 28 Şubatçılarla anlaşmış”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Yine yargıya “el uzatılıyor”
    📷
    Genel

    Çocuklar Barla’yı çok sevdi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ahir zaman fitnesinde kadın-aile
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin
    Ali FERŞADOĞLU

    Dini siyasete alet edenlere bir şey demeyecek misiniz?
    Genel

    Milletin sofrasından çalıyorlar
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Öğretim Şûrâsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.