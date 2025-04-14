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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Altına olan talep sahte altını artırıyor

14 Nisan 2025, Pazartesi 15:26
Düğün sezonunun yaklaşması ve ekonomide yaşanan dalgalanmalarla birlikte vatandaşların altına yönlendiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ''sahte altın'' uyarısı yaptı.

Palandöken yaptığı açıklamada “Son aylarda altın fiyatının artmasıyla birlikte, altın ile ilgili insanların kandırılma yöntemlerinin geliştiği bir dönem yaşanıyor. Sahte altın, ayarı düşük altın ya da internet yoluyla elde edilen; tanımadığınız yerlerden alınan altınlar ya da tasarruf amacıyla alınan altınlarla ilgili ciddi riskler söz konusu. Ayrıca mevsimsel olarak artık Nisan ayı içerisindeyiz, düğünler yaklaşıyor. İnsanların altın alma ihtiyaçları arttığı gibi, kendini koruma çabası da yükseliyor” dedi.

Artan altın talebinin sahte altın riskini de beraberinde getirdiğine işaret Palandöken, “Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur” şeklinde konuştu.

Adnan Solmaz - Ankara

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