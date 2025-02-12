Altının fiyatı asgarî ücreti geçti!

12 Şubat 2025, Çarşamba
2003 yılında asgarî ücretle 2.5 Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün asgarî ücretliler 1 adet bile Cumhuriyet altını alamıyor.
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Sözcü’nün aktardığına göre, altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat tarifeleri açıklaması sonrasında artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıları memnun ederken, asgarî ücretlilerin alım gücü üzerinde baskı oluşturuyor.
Haber Merkezi
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