Altının fiyatı asgarî ücreti geçti!

2003 yılında asgarî ücretle 2.5 Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün asgarî ücretliler 1 adet bile Cumhuriyet altını alamıyor.

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