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Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti

11 Aralık 2024, Çarşamba 19:52
Asgarî ücret görüşmeleri öncesi DİSK AR raporu açıklandı. Buna göre asgarî ücretli son 20 yılda 20 Cumhuriyet altını kaybetti.

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7 milyon kişiyi doğrudan kalanların tümünü dolaylı şekilde etkileyecek asgarî ücret görüşmeleri öncesi Prof. Dr. Aziz Çelik ve DİSK Araştırma Merkezi uzmanları Deniz Beyazbulut ile Zeynep Kandaz tarafından hazırlanan DİSK AR’ın Asgarî Ücret Araştırması Taksim Hill Otel’de düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgarî ücretlinin son 20 yılda 20 Cumhuriyet altını kaybettiğini söyledi. Çerkezoğlu “Asgarî ücret, taban olmaktan çıkıp ortalama ücret haline geldi. 7,6 milyon işçi asgarî ücrete de erişemiyor. 2005’te yıllık asgarî ücretle 31 altın alınabilirken, 2024’te bu rakam 11,6’ya düştü. 2024 yılında asgarî ücrete bir kez zam yapıldı. Enflasyon karşısında da eridi” dedi. Çerkezoğlu, yüksek enflasyonist ortamda herhangi bir rakam talep etmenin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye o kadar yüksek enflasyonlu bir süreci yaşıyor ki bugün vereceğimiz bir rakamın 3 gün sonra bir anlamı kalmıyor. Açlık, yoksulluk sınırları rakamları da sürekli değişiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana rakamdan çok bir aralık tarif ediyoruz. Aynı zamanda yılda 4 kez de güncellenmesi gerekiyor.”

Açlık ve yoksulluk sınırları gözardı edilmemeli

BirGün’ün haberine göre Çerkezoğlu, 2025 yılı asgarî ücreti belirlenirken göz ardı edilmemesi gereken 3 kriteri şöyle sıralardı: 1- Asla tutmayan ve sürekli revize edilen afakî enflasyon hedeflerine göre bir artış asla kabul edilemez. 2- Asgarî ücret bir işçinin değil, uluslararası standartlara uygun olarak işçinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı ile birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmeli. 3- Açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilmemeli; bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi asgarî ücret ile garanti altına alınmalı. Raporda yer alan verilerden bir bölümü şöyle: • Sadece enflasyona hapsedilmiş bir asgarî ücret tartışması bölüşüm ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Bu nedenle yoksulluk sınırı dikkate alınmalı. • 2023 yılında ortalama net asgarî ücret 9 bin 955 TL oldu. Buna göre 7,6 milyon işçi asgarî ücrete (AÜ) erişemedi. 8,5 milyon işçi ise yüzde 10 altında veya üzerinde ücret aldı. • Toplam 17,4 milyon işçinin yalnızca yüzde 7,5’i ise asgarî ücretin 2 katından daha fazla gelir elde edebiliyor.

Haber Merkezi

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