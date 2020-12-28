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28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Asgari geçim indirimi rakamları da belli oldu

28 Aralık 2020, Pazartesi 17:00
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren görüşmelerin ardından tespit edildi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

 

Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak.

Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları da arttı

Yeni AGİ rakamları:

Bekar: 268 lira 31 kuruş
Evli, eşi çalışmayan: 321 lira 98 kuruş
Evli, bir çocuklu ve eşi çalışmayan:362 lira 22 kuruş
Evli, iki çocuklu ve eşi çalışmayan: 402 lira 47 kuruş
Evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan: 456 lira 13 kuruş

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

Yeni rakam birçok kalemi etkileyecek

Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

AA

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