"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Türk-İş yeni asgari ücrete tepki gösterdi

28 Aralık 2020, Pazartesi 12:08
2021 yılı için belirlenen ve kamuoyuna ilan edilen yeni asgari ücrete ilk tepki Türk-İş'ten geldi.

Asgari ücret belli oldu
Yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira oldu
Açlık sınırı, enflasyondan hızlı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yeni ücrete yetersiz bularak "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Bakan Selçuk: 500 lira artmıştır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

TİSK: zor koşullarda kararını verdi.

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." şeklinde konuştu.

***

Türk-İş: İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2021 için belirlenen net asgari ücretin, yetersiz ve işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.

Bakan Selçuk'un, asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğine ilişkin açıklamasının ardından konuşan Irgat, 2021'de geçerli olacak asgari ücretin, işveren ve hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini, işçi kesimi olarak alınan karara katılmadıklarını dile getirdi.

Asgari ücret çalışmalarında, işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yaraşır gelir elde etmeleri için çaba gösterdiklerini aktaran Irgat, "Komisyonun görevlendirdiği TÜİK, bekar bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2020 itibarıyla 2792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yoktu. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Ayrıca, 2021 yılında temel fiyat artışları da dikkate alınmamıştı bu belirlemede." dedi.

Irgat, işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinin net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini beklediklerini aktararak, "Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret daha tepsit edilirken eksiktir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek oranda bir rakam tespit edilmiştir. İnsan onuruna yaraşır bir ücret, bizim de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin en önemli maddelerinden birisi olarak yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşlerini, 3 işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık'tan itibaren kamuoyuna açıkladıklarını ve ilkelerini paylaştıklarını hatırlatan Irgat, şöyle devam etti:

"Asgari ücret belirleme çalışmalarında temel alınması gereken ilkelerimizi ortaya koyarak kamuoyuyla paylaştık. Maalesef işveren ve hükümet kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçilerin, aileleriyle birlikte yine yoksullukla, geçim şartlarının her geçen gün artan ağırlığıyla karşı karşıya bırakıldığını anlıyoruz. Anayasamızda yer alan çalışanların geçim şartları yine dikkate alınmadı. Çalışanları 2021 yılında zor günler beklemektedir. Yine fedakarlığın, ücretlilerden beklendiğini görüyoruz."

Irgat, komisyon çalışmalarında belirleyicinin, her zaman hükümetin yaklaşımı olduğunu öne sürerek, "Hükümetin tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli işçilerden yana kullanmadığını anlıyoruz. Asgari ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan milyonlarca çalışan ve ailesi yine mağdur edilmiştir. İşveren ve hükümet kesimi tarafından belirlenen asgari ücretin, ülkeye sosyal taraflara yararlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 594
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen savaşı 2021'de bitmeli

    Bakan Koca: Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 143 bin vaka ve 1249 ölüm gözlemlendi

    Şehit Uzman Çavuş Özbent dualarla uğurlandı

    Asgari geçim indirimi rakamları da belli oldu

    'Türkiye ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzalayacak'

    Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna yığınak yapıyor

    Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 30 bini geçtiği Almanya’da son durum?

    Türk-İş yeni asgari ücrete tepki gösterdi

    Koronavirüsle ilgili haber yapan Çinli gazeteci hakkında hapis kararı

    Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki ateşkes ihlalleri devam ediyor

    4 şehir için ''çığ'' uyarısı

    Asgari ücret belli oldu

    Şemdinli'deki çığda diğer askerin de naaşına ulaşıldı

    ABD - Tennessee Savcısı: Patlama şüphelisinin intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık

    Hakkari'de feci kaza!

    Sokak kısıtlamasında 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'

    Önce imza, sonra soru

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...
    Genel

    Devlete talip olmak cemaatlerin işi değil
    Süleyman KÖSMENE

    Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?
    M. Said ZEKİ

    “Hukuku yeniden öğretin bana!”
    Şükrü BULUT

    Feministlerin tesettür düşmanlığı nereden geliyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soljenitsin ve Gulag Takım Adaları
    Yeni Asya'dan Size

    Eski Said Dönemi Eserleri
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın bir tek kelimesinin benzeri nasıl getirilemez?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.