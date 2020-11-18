Açlık sınırı, enflasyondan hızlı

Bİrleşİk Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), Ekim ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nı yayımladı.

Buna göre, Ekim ayında açlık sınırı 2 bin 362 liraya yoksulluk sınırı ise 8 bin 169 liraya yükseldi. İstanbul’da açlık sınırı ise 2 bin 533 lira. BİSAM raporuna göre, 17 yılda açlık sınırı 5.17 kat arttı; aynı dönemde enflasyon artışı ise 4.76 kat oldu. Birgün’ün haberine göre BİSAM, raporuna göre 17 yılda açlık sınırı beş kattan fazla arttı. 2003 yılı Ekim ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 15,22 TL’ye sağlıklı beslenebilirken artık 78,72 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yılda açlık sınırı 5.17 kat arttı. Aynı dönemde enflasyon artışı ise 4.76 kat oldu. Öte yandan araştırma kapsamında üç büyük kente ait açlık ve yoksulluk sınırı da hesaplandı. Buna göre açlık sınırı İstanbul’da 2 bin 533, İzmir’de 2 bin 591, Ankara’da ise 2 bin 317 TL olarak hesaplandı.