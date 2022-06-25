Asgari ücrete sene başında yapılan zam, iki üç ay içinde enflasyona yenilince temmuzda ara zam gündeme geldi. Ancak yapılan çalışma, açlık sınırını dahi yakalamaktan uzak.

YOKSULLUK SINIRI 20 BİN LİRA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Haziran ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre, temel gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan olağanüstü artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını haziranda 6 bin 779 liraya kadar çıkarırken, barınma, ulaşım, ev eşyası gibi harcamalarda yaşanan yüksek oranlı artışların da etkisiyle yoksulluk sınırı da 20 bin lira sınırını aştı.

ASGARî ÜCRET AÇLIK ÜCRETİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazarı yansıtmadığı eleştirisi yapılan enflasyon hesabına göre bile asgari ücretlinin alım gücü 4 bin 253 liradan 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla 4 bin 403 liraya, 2500 lira olan en düşük işçi emekli maaşının alım gücü ise 1840 liraya düştü.

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Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun hesaplamalarına göre, açlık sınırı 6 bin 779 liraya çıktı, yoksulluk sınırı 20 bin lirayı geçti. Buna göre, asgari ücret açlık sınırını oldukça altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Haziran ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre, temel gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan olağanüstü artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını haziranda 6 bin 779 liraya kadar çıkarırken, barınma, ulaşım, ev eşyası gibi harcamalarda yaşanan yüksek oranlı artışların da etkisiyle yoksulluk sınırı da 20 bin lira sınırını aştı. Açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 314 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 420 lira artarak 13 bin 361 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 736 lira daha artarak 20 bin 140 lira çıktı. Geçen yıl haziran ayına göre ise açlık sınırı 3 bin 311 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 4 bin 877 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 8 bin 215 liralık artış gösterdi.

AÇLIK SINIRI: 6 BİN 779 TL

Asgari ücret açlık ücreti oldu



Asgari ücrete sene başında yapılan zam, iki üç ay içinde enflasyona yenilince temmuzda ara zam gündeme geldi. Ancak yapılan çalışma, açlık sınırını dahi yakalamaktan uzak. Asgari ücrete sene başında yapılan yüzde 50 zammın ömrü kısa oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon yüzde 70’i aşınca, seçim atmosferinin de etkisiyle hükümet bir kaç ay önce ‘hayır’ dediği asgari ücrete ara zam çalışması başlattı. Bu gelişmeyle birlikte, “Asgari ücretin son 6 ayda enflasyon karşısında kaybı ne kadar oldu? Sene başındaki alım gücü için en az ne kadar zam yapılmalı?” sorusu gündeme geldi.

Yoksulluk sınır ne oldu?

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da haziranda 420 liralık artışla 13 bin 361 liraya yükseldi. Giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcamanın 873 lira olduğu haziranda, barınma (kira dâhil) harcamaları 2 bin 895 liraya yükseldi.

AHMET TERZİ - ANKARA