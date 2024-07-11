Asgarî ücret düşük değil, çok düşük

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Bakan Şimşek’in “Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” açıklamasına tepki göstererek, “Türkiye’de asgari ücret düşük değil, çok düşüktür” dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” açıklamasına tepki gösterdi. T24’ün haberine göre “Türkiye’de asgari ücret düşük değil, çok düşüktür” diyen Özdemiroğlu, Türkiye’nin Avrupa ve OECD ülkeleri ile kıyaslandığında en düşük asgari ücrete sahip ülke olduğunu belirterek, en yüksek haftalık çalışma saatlerinin de Türkiye’de olduğunu örnekleriyle açıkladı. Asgari ücretle geçinen emekçilerin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Özdemiroğlu, enflasyonun yüzde 38’e düşürülmesi durumunda bile asgari ücrete yapılacak zamla işçilerin kaybının 140 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Asgari ücrete derhal zam yapılmalı

Gelir vergisi değerleme oranının bu sene yükseltilmemesine de tepki gösteren Özdemiroğlu, asgari ücretin az üzerinde ücret alanların zammın hemen ardından gelir vergisi dilimine girerek gelirlerinde kayba uğradıklarını belirtti. Asgari ücrete zam yapmayan iktidarın, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan köprü, otoyol vb hizmetlere, elektriğe %40 ile %60 arası zam yaptığını ve böylece emekçiler yerine büyük sermaye gruplarının ve tekellerin korunduğunu belirterek bunların sermayeye hediye edilen kârlar olduğunu söyledi. Kamu alacaklarında gecikme faizi ve gecikme zammının artırılmasını gündeme getiren Özdemiroğlu, akaryakıta yapılan ÖTV zammına ve elektriğe yapılan zamlara dikkat çekerek, toplam çalışan sayısının yarısından fazlasının asgari ücret düzeyinde çalıştığını, bunun da çağdaş kölelik düzeyi olduğuna belirtti. İktidarı uyaran Özdemiroğlu, “İktidar derhal, amasız; fakatsız gerçek enflasyonun üzerinde asgari ücrete zam yapılırdır” dedi.