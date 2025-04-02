Asgarî ücret erimeye devam ediyor

Yılbaşında yapılan zamla 22 bin 104 liraya yükselen asgarî ücretin reel alım gücü ilk zamlı ödemenin yapılacağı 1 Şubat’ta 21 bin 240 liraya düştü.

Yılın ilk üç ayında ise kayıp 3 bin 622 lira oldu. Sözcü’nün haberine göre yılbaşındaki yüzde 30’luk zamla birlikte yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altında kalan asgarî ücret, günden güne erimeye devam ediyor. Bu erime, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı mart ayı açlık sınırı rakamlarına da yansıdı. Konfederasyonun açlık sınırı bin 500 TL artarak 25 bin 720 TL’ye, yoksulluk sınırı da 2 bin 899 TL artışla 78 bin 230 TL’ye yükseldi. Bu hesapla asgarî ücretli çalışan, yılın ilk üç ayında 3 bin 622 liralık kayıp yaşadı.

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