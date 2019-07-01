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Asgari ücret faturalara gidiyor

01 Temmuz 2019, Pazartesi 17:06
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin, “Asgari ücretin %7`si elektrik faturasına gidiyor” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPKD), milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar almış ve 1 Temmuz’dan itibaren elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar vermişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin, “Tarife bileşenlerine bakıldığında; perakende Enerji Bedeline bir önceki tarifeye göre yüzde 19.6 zam yapılırken, iletim, kayıp ve kaçak bedellerini de içeren Dağıtım Bedeli‘ne ise yüzde 7.3 oranında zam yapıldı. Fon ve vergilerin etkisiyle yeni tarife, konut faturalarına toplamda yüzde 15 oranında zam olarak yansıyacak” dedi. Son zamla birlikte 30 Haziran 2018`de geçerli tarifeden bu yana, bir yıllık zaman diliminde toplamda yüzde 41.9 oranında zam yapıldığını belirten Metin, “Ortalama aile faturası bir yıllık dönemde 100.2 TL`den 142.2 TL`ye yükseldi. Son tarifede 18.5 TL artan aile faturası, son bir yılda toplamda 42 TL zam gördü. Alçak gerilimden enerji alan diğer abone gruplarına bakıldığında ise; sanayi aboneleri için yüzde 17.6, ticarethaneler için yüzde 18.1, şehit aileleri ve muharip malul gaziler için yüzde 23.9, tarımsal sulama abonelerine ise yüzde 17.8 zam yapıldı. Dağıtım Bedeli ise tüm abone gruplarında yüzde 7.3 oranında artırıldı” ifadelerini kullandı. 

Aylık fatura 142.2 TL

4 kişilik ailenin ortalama faturası yüzde 15`lik zamla birlikte, 142.2 TL`ye yükseldiğine dikkat çeken Metin,  “4 kişilik bir ailenin asgari geçim standartları için aylık tüketeceği elektrik enerjisi miktarı 230 kilovatsaat (kwh) olarak kabul edilmektedir. Bir önceki tarifeye göre yüzde 15 oranındaki iki haneli zam, ailelerin faturalarını 18.5 TL yükseltecek. Net asgari ücretin 2020 TL olduğu düşünülürse, asgari ücretli yurttaşlar aylık maaşının yüzde 7`sinin elektrik faturalarına ayırmak zorunda kalacak. Konut faturalarına yansıyan kalemlerin dağılımına bakıldığında faturanın ancak yüzde 50,9`unun enerji bedeli olduğu, yüzde 29.7`sinin dağıtım bedeli, geriye kalan yüzde 19.3`lük bölümünün ise çeşitli fon ve vergilerden oluştuğu görülmektedir. Özetle toplamda 142.2 TL olan elektrik faturasının 72.4 TL`si enerji bedeliyken, 42.3 TL`si dağıtım bedeli, geriye kalan 27.5 TL ise fon ve vergiler için tahsil edilmektedir.’’ diye konuştu.

Etiketler: fatura, asgari ücret
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