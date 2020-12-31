Asgari ücret, ortalama maaşa dönüştü

10 milyon çalışanın asgarÎ ücretle yaşadığını belirten uzmanlar, “Türkiye’de asgarÎ ücret ortalama bir ücret oldu. Bu asgarÎ ücretle tecrübesizler hiç iş bulamaz” diyor.

Düşük ücret politikaları nedeniyle asgarî ücret artık Türkiye’de ortalama maaş haline geldi. 10 milyona yakın kişi asgari veya buna yakın ücretle çalışıyor. Ali Kemal Erdem, Independent Türkçe’de kaleme aldığı makalede, “Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Yüzde 21,56 oranında artış yapılan asgari ücret miktarı 2 bin 825 lire 90 kuruş oldu. Ancak bu rakam, en azından 3000 liranın üzerinde bir meblağ talep eden işçi sendikalarını memnun etmedi. Sosyal medyada yapılan yorumlar çoğunlukla artan hayat pahalılığı karşısında bu rakamın çok yetersiz kalacağı yönünde. Birçok sosyal medya kullanıcısı da aldıkları maaşların asgari ücrete çok yakın miktarlar olduğunu, kendilerinin de yıllar içerisinde asgarî ücretli seviyesine düştüğünü öne sürdü. Gerçekten bugün Türkiye’de birçok sektörde maaş ortalamaları şayet yönetici değilse 3 ile 4 bin lira arasında değişmekte. Yetersiz zamlar, bazen de yıllarca hiç zam yapılmaması maaş ortalamalarını iyice düşürdü. Bu nedenlerle maaşları genel olarak asgarî ücrete yakın hale geldi” diye yazdı.

“Tecrübesizler hiç iş bulamaz”

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da, “Türkiye’de 14 milyon 500 bin ücretli çalışanın 7 milyonunun asgarî ücretli olduğunu, 3 milyon kişinin de asgarî ücrete yakın rakamlar aldığını belirten Erdursun, “Yani 10 milyonun üzerinde insan asgarî ücretle ya da ona yakın rakamla çalışıyor. Bu insanlar bugünkü şartlarda emekli olduklarında 1500 lira civarında bir emekli maaşı alacaklar” dedi. “Türkiye’de asgari ücret ortalama bir ücret oldu” diyen Erdursun, “Şimdi 20 yıl bir yerde çalışıp başka bir yerde işe başlayan adam da 2 bin 800 lira asgari ücret alacak, iş hayatına yeni başlayan biri de. Bu durumda işveren niye yeni başlayan, deneyimsiz birini alsın k? Gider aynı paraya bu kadar çok deneyimli işsizin olduğu bir ortamda daha deneyimli birini alır. Bu asgari ücretle tecrübesizler hiç iş bulamaz hatta iş bulmaları imkansız. Kimse tecrübesiz birini çalıştırmak istemez.

“Avrupa’da asgarÎ ücretli yüzde 2,3’ü geçmiyor”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı (DİSK) Arzu Çerkezoğlu ise Avrupa ülkelerinin çoğunda asgarî ücretin sembolik bir ücret olarak kabul edildiğini ve bütün çalışanlar arasında bu ücreti alanların yüzde 2 ile 3’ü geçmediğini vurguladı.