Atalay’a tepki

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşma sağlandığı sıralarda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, “Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle” sözleri mikrofona yansımıştı.

Zam, istenenden düşük CHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce Twitter’dan yaptığı açıklamada Atalay hakkında, “Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı ve gitmeden işçiyi enflasyona ezdiren o sözleşmeyi yırtıp atmalıdır” dedi. Muharrem İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Açık kalan mikrofonda “Uzasa işi karıştıracaktık, böyle kapattık iyi oldu” itirafında bulunan, işçinin alınterini, emeğini, çocuklarının geleceğini Saray’a satan Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı ve gitmeden işçiyi enflasyona ezdiren o sözleşmeyi yırtıp atmalıdır.”

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