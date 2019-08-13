Zam, istenenden düşük

Hükümet ile Türk-İş’in anlaşmasından kamu işçisine yüzde 8+4 ile 150 TL seyyanen zam çıktı. Türk-İş, ise en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, BÜTÜN kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15 zam talep etmişti.

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki malî ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda bir araya geldi. Bakan Selçuk, imzalayacakları Çerçeve Protokol’ün, kamu işçilerine ve ailelerine hayırlı sonuçlar getireceğine inandığını ifade ederek, sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

ZAM YÜZDE 19’A ULAŞMIŞ OLACAK

“Çerçeve Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince; yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019’un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19’a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.”

TÜRK-İŞ NE İSTEMİŞTİ?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Selçuk’un söylenmesi gereken her şeyi söylediğini ifade ederek, “Bugün 222 gün, 3 gündür de gece gündüz bu konuyu konuşuyoruz. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Hayırlısı olsun.” dedi. Bu arada, Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.