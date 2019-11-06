Atık getirme merkezleri artmalı

Tabiatta plastik atıklara yer olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Plastik sektöründe dünyanın 6. büyük ülkesi olan Türkiye’de her yıl yaklaşık 10 milyon ton plastik üretiliyor. Bunun 4 milyon tonu ambalaj olarak üretilen plastiklerin yalnızca yarısı geri dönüştürülebiliyor. Ham maddesi çoğunlukla petrol olan plastikler geri dönüştürülmediği zaman hem doğaya hem de ekonomimize zarar veriyor. Tabiata verilen zararı önlemek ve atık ithalatının önüne geçmek için plastik atıklarımızın geri dönüşümüne daha fazla önem vermemiz şart” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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