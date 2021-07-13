AVM’lerde yüzler gülüyor

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalkması ve eski normallere geri dönülmesiyle birlikte AVM'lerde hem ziyaretçi sayıları hem de cirolar büyük bir ivmeyle artmaya devam ediyor.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Pazar günleri ziyaretçi sayıları salgın öncesi dönemlerin yüzde 80’i seviyelerine ulaştı. Haziran ayında gerçekleşen ciro artış ivmesi, Temmuz ayında da geçen senenin yüzde 150 üzerinde gerçekleşiyor” dedi.

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