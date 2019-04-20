Avrupa'ya araç ihracatı trenlerle yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "(Bursa) Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık." dedi.

Büyükdede, MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulunca, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri" başlıklı istişare toplantısında, otomotiv sektörünün, etki alanının genişliği ve diğer sektörlere katkısıyla modern ekonominin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretim teknolojilerinde otomotiv sektörünün, sanayi 4.0 süreçlerini en hızlı kullanan sektör olduğunu vurgulayan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Sektör, yeni üretim hatlarında robot teknolojileriyle minimum insan kaynağı, maksimum verim ve optimum maliyeti yakalamaya çalışmaktadır. Yedek parça ve prototip üretiminde de 3L teknolojisinin maliyetleri yüzde 50 azalmıştır, bu da düşük iş gücüne sahip ülkelerin cazip olmaktan çıkmasına ve daha pazara yakın olan alanlarda insan sayısından bağımsız bir üretime dönüşmeye, tedarik zincirindeki verimsizliklerin giderilmesine imkan sağladığı görülmüştür. Ülkemizdeki firmalarımız da yeni teknolojik gelişmeleri ve verimli çalışmayı sağlayamazlarsa piyasadan çekilmek zorunda kalabilirler."

Demir yoluyla otomotiv ihracatı

Hasan Büyükdede, 6 bakanlık ile ortak bir proje üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de üretilen ürünlerin en hızlı şekilde tüketim yerlerine ulaştırılması gerektiğine işaret eden Büyükdede, şöyle konuştu:

"Şu anda yan sanayi ürünleri verdiğimiz en önemli müşteri grubumuz AB. AB'ye eğer biz Avrupa'nın göbeğine burada 2-3 günde oraya malzemeyi indiremezsek bir müddet sonra o ülkeler Macaristan'da, şu anda Romanya'da, Bulgaristan'da, Polonya'da yeni hızlandırılmış tesisler kuruyorlar ve bu tesislerle çok hızlandırılmış üretim teknikleriyle hemen yanlarında hiç kendileri stok tutmadan iki günlük stokla çalışabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla biz şimdi bakanlık olarak yaptığımız bir operasyonda mesela buradan Renault'nun Avrupa'ya bağlantısı için tırlar dolusu malzemeyi buradan taşımaya çalışıyoruz, gemiyle taşımaya çalışıyoruz. Öyle değil, demir yoluyla Avrupa'nın göbeğine indirmemiz gerekiyor. Onun için de şimdi Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık."

Bursa'nın elindeki sanayi arsası üretiminde çok miktarda talep olduğunu anlatan Büyükdede, alan üretmekte zorlandıklarını, bu kapsamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ortak bir çalışmaya girdiklerini sözlerine ekledi.