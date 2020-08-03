Aylık 222 lirayla nasıl geçinilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs pandemisinde 4.5 ay boyunca “Sosyal Koruma Kalkanı” kapsamında toplamda 29 milyar 744 milyon 49 bin 274 lira kaynak kullanıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasındaki verileri değerlendiren Doç. Dr. Aziz Çelik 7.2 milyon aileye 4.5 ay boyunca toplam 7.2 milyar lira sosyal yardım yapıldığını belirterek, “7.2 milyon haneye 4.5 ay boyunca sağlanan toplam bin lira sosyal yardım, aylık 222 lira anlamına geliyor. Hane başına aylık ortalama 222 destek ile bir aile nasıl geçinir?” diye sordu. Çelik’in hesaplamasına göre bin liralık yardımdan kişi başına 74 lira düştü. Çelik bakanlığın verilerinden şu sonucu çıkardı: “Özetle, Covid-19 nedeniyle yapılan yardım ve ödeneklerin tamamı neredeyse bütçe dışı kaynaklardan (İŞKUR ve çeşitli yardımlardan) sağlandı. Yoksul aile başına sosyal yardım aylık 222 lira düzeyinde kalırken, işçi ve işsiz başına aylık ödenek 822 lira oldu.”

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