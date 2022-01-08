Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayın programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3600 ek gösterge ne zaman Meclise gelecek?

3600 ek gösterge ile maaşlarda nasıl bir düzenleme yapılacağı, düzenlemenin ne zaman geleceği ve bunun maaşlara yansımasının ne olacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kaybı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kaybının çok yüksek olduğunu söyledi. 3600 ek göstergenin bunu giderecek bir düzenleme olduğuna dikkati çeken Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı biz bakanlık içerisinde tamamladık. Şimdiki aşama, sendikalarımız, onlar bizim sosyal ortağımız, onlarla birlikte müzakere edeceğiz, onlarla birlikte değerlendireceğiz. Üçüncü aşama, kamunun diğer kuruluşlarıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı onlarla birlikte müzakere edeceğiz. Tahmin ederim bu süreçler bittikten sonra Meclise 2022'nin ilk 6 ayında, en geç mayıs-haziran ayında Meclisimize intikal ettiririz ama bu yıl içerisinde bitecek. Meclise intikal ettirdiğimiz süre ile Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum."

Devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan yeni bir düzenleme yapacaklarına da değinen Bilgin, bunun daha kapsamlı ve adil olacağını vurguladı.

AGİ ile ilgili merak edilenler

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili konuya da açıklık getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Basit şekilde açıklarsak, sizden vergi alınıyor, devlet diyor ki 'O asgari geçim için gerekli olan geliriniz olması lazım. Ben o vergiyi iade ediyorum.' Şimdi biz, o asgari geçim seviyesinin üstünde olan asgari ücret seviyesini vergi dışı bıraktığımız için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Vergi almadığımız için bir geçim indirimi adı altında vergi iade etmiyoruz. Dolayısıyla bütün çalışanlar için kaldırıldı. Orada çalışanın, işçinin bir kaybı yok."

EYT konusunu

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgin, emekliliğin yasalarda prim gün sayısını tamamlama, yaş ve yıl sayısını tamamlama şartlarına bağlandığını hatırlattı.

Burada yaş şartını yerine getirmemiş olanların sorun yaşadığını aktaran Bilgin, "Bununla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı var yani yaş da bu işin şartlarından birisi. Dolayısıyla onun yerine getirilmesi lazım." diye konuştu.

Bilgin, Türkiye'deki emeklilik sisteminin prime dayalı olduğunu ve prime dayalı sistemlerde prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla devlet bu düzenlemeleri, yasal değişikliklerini yaparken bunları dikkate alarak bu değişikliği yapmıştır. Fakat bu yasa çıktığında zaten çalışan, çalışmakta olanlar, 'Bu yasa çıkmadan önce işe girdiğimiz, emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı' diyorlar. Planlamasalar da bunlar yasal olarak belli.

Bunlar, bizim önümüzdeki çalışma programı içerisinde var ama biz, aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem ama bizim önümüzdeki öncelikli sorunumuz, mevcut emeklilerin durumlarının daha iyileştirilmesi, ikincisi 3600 meselesinin çözülmesi, üçüncüsü sözleşmeli personelin kamuda yarattığı kargaşanın, çünkü haksızlıklar da var. Aynı statüde girmiş, ikisi de sözleşmeli, farklı şartlara sahipler. Bütün bunları düzenleyecek kapsamlı bir düzenleme yapmak."