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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Bakanlıktan, TMO'nun patates ve soğan alımına ilişkin açıklama

11 Nisan 2021, Pazar 17:23
TMO'nun patates ve kuru soğan alımında miktar sınırlaması olmayacağı, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamının alınacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından apılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediğine işaret edilerek tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu belirtildi.

Bu durum karşısında çiftçinin olumsuz etkilenmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticilerden yemeklik patates ile kuru soğan alımı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 81 il valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirildiği anımsatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan öncesi başlanmasıyla ilgili açıklamalarının kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

TMO'nun dün yemeklik patates, bugün ise kuru soğan alımlarına başladığı, bu alımlarda herhangi bir miktar sınırlamasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz dağıtılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olması, pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemelerinin, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olduğu vurgulanan açıklamada, yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatlarının yukarı yönlü revize edilerek alımlara başlandığı aktarıldı.

Üreticilerden alınan çeltiklerin TMO tarafından stoklanacağı ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma bakanlığımız, valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir."

AA

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