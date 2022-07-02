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2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bal fiyatları da artacak

02 Temmuz 2022, Cumartesi
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, bal maliyetleriyle ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Maliyetlerin arttığını söyleyen Şahin, bal satış fiyatının artması gerektiğini savundu. Şahin, orman yangınlarının bal üretimini de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, gezginci arıcıların 1 teneke (26 kilogram) bal maliyetinin kovan sayısına göre bu yıl 1400-1860 lira arasında değiştiğini söyledi. Şahin, 2022 yılı bal maliyetlerini açıkladığı basın toplantısında, arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması için Ar-Ge ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını söyledi. Balların kimliklendirilmesinin, Türkiye’nin kalite potansiyeli yüksek ballarının dünya pazarında rekabet edebilmesi için temel şart olduğunu belirtti.

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