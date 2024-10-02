Bankalar kâra doymuyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 382 milyar 771 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK’nin Ağustos 2024 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 6 trilyon 138 milyar 881 milyon lira artarak 29 trilyon 689 milyar 768 milyon liraya ulaştı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 14 trilyon 638 milyar 585 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 789 milyar 933 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,69 seviyesinde gerçekleşti. AA

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