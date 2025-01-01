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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bankalar yine kârda

01 Ocak 2025, Çarşamba
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kasım sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 583 milyar 121 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankalar kâra doymuyor

 

BDDK’nin Kasım 2024 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

AA

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