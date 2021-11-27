Bayat ekmek var mı?

Nevşehirli fırıncı: “İşlerimizin tadı yok. Her şeye zam geliyor, biz zam yapamıyoruz. Yarı yarıya bir zam yapmaya kalksak bırakıp gidiyorlar. İnsanlar şu halde bile devamlı bayat ekmek soruyorlar. ‘Yardım yok mu?’ diyorlar. Askıda ekmeğimiz var, asıyoruz oraya. Asar asmaz gidiyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın başkanlığında Nevşehir’i ziyaret eden heyete konuşan esnaf ve vatandaş yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Nevşehirli ir fırıncı da işlerin tadı olmadığını belirtirken, “Her şeye zam geliyor, biz zam yapamıyoruz. Yarı yarıya bir zam yapmaya kalksak bırakıp gidiyorlar. Demek ki tam yapsak hiç iş yapamayacağız. İnsanlar şu halde bile devamlı bayat ekmek soruyorlar. ‘Yardım yok mu?’ diyorlar. Askıda ekmeğimiz var, asıyoruz oraya. Bir tane bulamazsın, asar asmaz gidiyor. Erken seçim hemen gerek, artık ipin ucu kaçtı. O yüzden erken seçim kurtuluş, herkes boyunun ölçüsünü alsın” diye konuştu. Bir çiftçi ise şunları söyledi: “Tarım ayakta dursun, üretin… Nasıl üretelim biz yahu? Yazık, günah değil mi? Gübreye gücümüz yetmiyor. Vallahi akşam sıraya girdim, hayatımda hiç görmemiştim. 1978’lerde o şeyler vardı. Akşam petrole gittim. Arabaya mazot aldım. Vallahi kuyruk vardı. Petrol buluyorlar, kömür buluyorlar, maden buluyorlar her şeyi buluyorlar bunlar.”

ŞİMDİ 5 KİLO ALAN ZENGİN OLDU

Marketten un ve yağ alan bir vatandaş, hayat pahalılığından şikayet ederken, “50 kiloluk unu 80-90 liraya almaya alışmıştık, 5 kilo un 40 lira. 5 kilo unu bilmezdik biz. Buğday memleketinde 5 kiloluk un alıyoruz. 5 kilo alana gariban derlerdi. Şimdi 5 kilo alan zengin oldu. Şu bir kilo yağ da 30 lira. Şu ikisi 70 lira.” ifadelerini kullandı.

20 YILDIR YİYECEĞİNİ YEDİN..

Milletvekili Akın’ın, “Sattığın malın yerine yenisini koyabiliyor musun?” sorusuna bir esnaf şu cevabı verdi: “Kesinlikle koyamıyoruz, bitti. Üretim yok, hiçbir şey yok. Biz bu memlekette boşuna yaşıyoruz. Adamlar çatır çatır üretim yapıyor. Şeker fabrikasını satıyorsun, şekere yüzde 25 zam geliyor. Son bir ayda mazota gelen zammın haddi hesabı yok. Yapamıyorsan bırak, yapanlar yönetsin. 20 yıldır yiyeceğini yedin, alacağını aldın; bırak, yapanlar yönetsin artık. Ben bunu buraya yazıyorum, hükümet değişmezse ülke batacak.”

İKİ ELİM KOPSUN ONA OY VERMEM BEN

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, “İktidar vekilleri seçimden sonra gelip halinizi soruyor mu?” sorusu da bir esnaf, “Genellikle seçime 2-3 ay kala gelip hatır soruyorlar, yoksa yok. Bir de geldikleri zaman çay kahve dağıtıyorlar, başka yok” şeklinde cevap verdi. Akın’ın, “Kirayı çıkartabiliyor musun?” sorusu üzerine ise, “Kirayı çıkarıyorum ama kâr bitti. Ülke şu an battı, kimsenin haberi yok. İki elim kopsun ona oy vermem ben. Erken seçime git, biz de kurtulalım herkes de kurtulsun” dedi.