Bayramda internet alış verişlerine dikkat

İnternetten yapılan alış verişlerin artmasıyla dolandırıcılık faaliyetlerinin de arttı.

Konuya dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alış verişlerin artması, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Özellikle internet üzerinden yapılan alış verişlerde siparişten farklı bir ürünün gönderilmesi ya da paranın ödenmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması gibi dolandırıcılık vakaları arttı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, internetten bayram alış verişi yapan vatandaşlarımız uyanık olmalı. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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