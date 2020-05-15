Bayramlıklar depolarda

Bayramlık alış verişler için tüm hazırlıkların yapıldığını ve tezgahların bayram için hazır hale getirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram deyince akla ilk gelenlerden birisi günler öncesinden alınan bayramlık yeni giysi, ayakkabı gibi giyim ürünleri ile baklava ve çikolata gelir. Fakat bu bayram aynı bayram şekerleri gibi bayramlık kıyafetlerin satışında da büyük düşüş var. Bu yıl Ramazan Bayramı için beklediğimiz 20 milyar liralık alışverişi cirosu beklenenin üzerinde düşecek. Esnafın borçlanarak aldığı ürünler bayramlaşma ve sokağa çıkma yasağı sebebiyle hep vitrinlerde, raflarda ve depolarda kalacak” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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