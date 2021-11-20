Benzin 9 liraya koşuyor

Dünden itibaren benzinin litresine 52 kuruş, motorinin litresine 50 kuruş ve otogazın litresine 45 kuruş zam geldi.
Buna göre Ankara’da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira, İstanbul’da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir’de 8,22 liradan 8,74 liraya çıktı. Ankara’da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira, İstanbul’da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir’de 8,29 liradan 8,79 liraya ulaştı. LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul’da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir’de 6,78 liradan 7,23 liraya yükseldi.
Ekonomi Servisi