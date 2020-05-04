Benzin ve motorine zam bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 25 dolar seviyeslerinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş bekleniyor. 30 Nisan tarihinde benzine 16 kuruş zam gelmişti.

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