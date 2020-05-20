Benzin ve motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 20 kuruş artış bekleniyor.+

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 20 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş zam bekleniyor. NTV

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