Benzin ve motorine zam geliyor

20 Mayıs 2020, Çarşamba 09:50
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 20 kuruş artış bekleniyor.+
Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 20 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş zam bekleniyor.
NTV
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