Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş, benzinde 35 kuruş zam yapılacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırı sonrasında artan petrol fiyatları iç piyasada akaryakıta zam olarak yansıdı.

HÜKÜMET EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ İŞLETTİ

Bu geceden geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde 35 kuruş artış yapıldı. Hükümet, 'eşel mobil' sistemini de işletti. Zam ihtiyacının motorinde 22, benzinde 2 kuruşluk bölümü ÖTV gelirlerinden düşüldü. Böylece daha sınırlı miktarda pompaya yansımış oldu.

Bilindiği gibi akaryakıt zam son dönemlerde pazartesiyi salıya bağlan gece yapılıyordu. Bu zamla birlikte bu uygulamadan da vazgeçilmiş oldu.