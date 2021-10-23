Benzine 44 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına, 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıta yine zam geliyor. Benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi. Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak. Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselecek. NTV

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.