Benzine ve motorine zam

Benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yurt içinde dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Buna bağlı olarak benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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