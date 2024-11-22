Beyaz yakalıların maaşları da eridi

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) hesaplamasına göre, ‘beyaz yakalı’ çalışanların maaşları ortalama kira ve yaşam masrafları karşısında eridi.

İPA Başkanı Buğra Gökce’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, kaymakam, uzman doktor, polis; avukat, hemşire, şube müdürü mühendis maaşları kira karşısında eridi. Gökce’nin paylaşımı şöyle: “2020 - 2024 yılları arasında uygulanan politikalar nedeniyle Türk Lirası değer kaybetti, artan enflasyon özellikle düşük ve orta gelirlileri, çalışanları ve emeklileri yoksullaştırdı. Bugün mavi yakalılar gibi beyaz yakalı çalışanlar da yaşam koşulları bakımın-dan geriye gidiş yaşıyor.” Haber Merkezi

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