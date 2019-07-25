"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bilet almak için acele edin!

25 Temmuz 2019, Perşembe 11:45
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu." dedi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolculukların 9 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağını vurguladı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının beklendiğini dile getiren Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına, bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesine ilişkin, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu. Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talep arttı. Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

Korsan bilet uyarısı

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, bayram süresince ise yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatilde 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: kurban bayramı
Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektronik haberleşmede en fazla bu konulardan şikayetçi olduk

    Azerbaycan'a vize 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

    TÜİK yazılı medya istatistiklerini açıkladı: 'Gazete ve dergi sayısı azaldı'

    Afganistan'da kan durmuyor!

    "Radar aracı benzinliğin içine konulmuş"

    Bilet almak için acele edin!

    "İhlalin kaynağını kurutmak istiyorsak..."

    Suudilere silah satışını engelleyecek tasarıyı yeniden veto etti

    Temyiz duruşması ekim ayında yapılacak

    YAŞ 1 Ağustos'ta toplanacak

    Düzce kayıp çocuklarını arıyor

    İsrail’e dünyadan tepki yağıyor

    Huzurevindeki kreş, yaşlılara moral veriyor

    Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanları yok sayıyor!

    BM'nin İsrail'i kınama bildirisine ABD engel oldu

    Çocuklar, tatili hastalıklı geçirmesin

    Yerel basının ölüm fermanı

    Kurban Bayramı eziyete dönüşmesin

    İdlib'de ölü sayısı 17'ye yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda hava döndü mü?
    Ahmet BATTAL

    Kurucusuz parti: AKP!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk kökenli İngiltere Başbakanı Johnson
    Faruk ÇAKIR

    10 milyon kişi
    Ali Rıza AYDIN

    Allah’ın hesabı
    Genel

    “Nur’un birinci talebesi”: Hulusi Yahyagil
    Genel

    "Radar aracı benzinliğin içine konulmuş"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Yanlışa dur deme erdemi
    Genel

    "İhlalin kaynağını kurutmak istiyorsak..."

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.