Borç erteleme var, faiz silme yok

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün pandemi dönemindeki beklentilerini soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer, çiftçilerin borçlarının erteleme ve faizlerinin silinmesi ile destekleme kapsamlarının genişletilmesi gibi uygulamaların olup olmayacağını sordu. Önergeyi cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ÇKS’li çiftçilerin borçlarının ertelendiğini açıkladı, ancak faizlerin silinmesi ve destekleme kapsamının genişletilmesine dair bir uygulamadan bahsetmedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise korona virüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde, çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesinin, ülkemizin salgının ekonomik etkilerinden en az zararla çıkmasını sağlayabileceğini belirtti. Üreticilerin ve icralık durumda olan çiftçiler için sadece borçların bir süre ertelenmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Gürer, “Çiftçilerin borçlarına ait faizler mutlaka silinmeli, destekleme kapsamı da genişletilmelidir” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi