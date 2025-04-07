Gelecek Partisi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı video ile elektrik zamlarına tepki gösterdi.

“İktidarın vatandaşa bu haftaki hediyesi!” başlığıyla paylaşılan videoda, vatandaşların her hafta yeni bir zamla karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldı. Videoda, “Bu hafta ne zamlandı? Elektrik yüzde 25 zam” ifadeleri yer aldı. Gelecek Partisi yetkilileri, paylaşımla ilgili yaptıkları açıklamada, “Vatandaşlarımız her geçen gün artan zamlarla mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Bu zamlar artık olağan değil, sistematik bir yoksullaşma politikası haline gelmiştir” ifadelerine yer verdi. Parti yetkilileri, son dönemde sıklaşan zamların toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, iktidarı ekonomik krize karşı etkili ve adil çözümler üretmeye çağırdı. Ankara - Anka

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