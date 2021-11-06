Bu kış ısınmak da zor olacak

Araştırma şirketlerinin anketlerine göre, doğalgaz ve kömür fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle vatandaş bu kış ısınmakta da zorluk çekecek.

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her 10 katılımcıdan sekizi bu kış ısınma sorunu yaşayacağını söyledi. Anket sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı. Buna göre bu kış ısınmak için kömür ve doğal gaz alımında ‘çok zorlanacağını’ belirtenlerin oranı yüzde 57,4, ‘biraz zorlanacağını’ söylenlerin oranı ise yüzde 24,9 oldu. ‘Zorlanmayacağını’ söylenlerin oranı ise yüzde 15,9. En çok HDP seçmeni yüzde 73,9’la ‘çok zorlanacağını’ söylerken, ‘zorlanmayacağını’ belirtenlerin çoğunluğu yüzde 33,3’le AKP seçmeni oldu.

Her güne bir zam haberi

Independent Türkçe’nin haberine göre, Kasım ayına rekor doğal gaz zammıyla giren Türkiye, geçen ayın neredeyse her gününü zam haberleriyle geçirmişti. Ekimde toplamda benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 87 kuruş, LPG’ye 91 kuruş, gaz yağına 70 kuruş, elektrik üreten santrallerin kullandığı doğal gaza yüzde 62, sanayide kullanılan doğal gazaysa yüzde 63 oranında zam gelmişti. Bunların yanısıra araştırmalara göre gıda fiyatları Ekim ayında yüzde 7 artarken, raflardaki bazı ürünlerde yüzde 90’ı bulan fiyat artışları görüldü. Giyimdeyse artışlar yüzde 30’u buldu.

Enerji tasarrufunda Avrupa şampiyonuz

Öte yandan Global araştırma şirketi IPSOS, ülkelerin halklarının hangi çevreci tedbirleri hayata geçirdiğini ortaya koymak üzere bir araştırma yaptı. Bütün dünyadan 23 bin 55 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 43. Bu oran Almanya’da yüzde 34, Rusya’da yüzde 41, İtalya’da yüzde 38 seviyesinde. Türkiye vatandaşları su ve gıda tasarrufunda da dünyada ilk sıralarda. “Evde son dönemde daha fazla su tasarrufu yapıyor musunuz?” sorusuna globalde yüzde 41 evet cevabı verirken Türkiye’de bu oran çok daha yüksek: Yüzde 50. Global ortalamada son dönemde toplu taşımayı daha fazla kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 28 iken Türkiye’de bu oran yüzde 37.