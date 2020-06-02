"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Bu modelle ekonomi düze çıkamaz

02 Haziran 2020, Salı
Prof. Dr. Yalçın Karatepe, mevcut yönetim modeliyle ülkede sağlam bir ekonomi politikası üretmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye yeni bir ekonomik model açıklamadan önce demokrasi, ifade özgürlüğü, denetleme, eğitim sistemi gibi alanlarda mesafe kat etmesi gerektiğine işaret ederek, mevcut yönetim modeliyle ülkede sağlam bir ekonomi politikası üretmenin mümkün olmadığına dikkat çekti. Cumhuriyet’teki ropörtaja göre, Prof. Karatepe, vatandaşın TL’ye güvenmediğine işaret ederek, “Şimdi vergi uygulayarak döviz ve altın almanın maliyetini piyasa fiyatından yüzde 1 daha pahalı hale getirmek caydırıcı olur mu? Olmaz. Bunun yol açacağı en büyük risk vergiden kaçınmak isteyenlerin işlemlerini kuyumcu vb. yerler üzerinden yaparak paralarını kayıt dışına çıkarmak olacaktır” dedi.

ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMALIYIZ

Prof. Karatepe, “Türkiye’nin ekonomide ana sorunu dolar kuru gibi yansıtılıyor, sizce Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorun yumağının temelinde neler var?” sorusuna, “Dolar kurunun seviyesi bir sonuçtur. Neyin sonucu? Yıllarca uygulanan yanlış politikaların bir sonucudur. Türkiye ekonomisine ve dolayısıyla Türk Lirasına olan güven kalmadı. Verimli olmayan alanlara yapılan yatırımlar, yüksek iç ve dış borç, artan işsizlik, yüksek seyreden enflasyon, dalgalı seyreden büyüme gibi göstergelerin yanında ekonomi yönetiminin ülke ekonomisinin ger- çeklerinin farkında olmaması ve bu gerçekleri kabullenmek yerine sürekli başkalarını kendi yanlışlarından sorumlu tutmaları temel sorunumuz olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Karatepe ayrıca, “Mevcut yönetim anlayışı sadece ekonomik göstergelerin bozulmasına yol açmıyor, aynı zamanda demokratik bir ülkede olması gereken hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, denge ve denetleme mekanizmaları gibi şeyleri de ortadan kaldırdığı için Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke olmaktan çıkmasına yol açıyor. Ortalama bir vatandaş sabah kalktığında ilk olarak resmi gazeteye ‘acaba bugün ne karar almış’ diye bakıyorsa, o ülkenin öngörülebilirliği kalmamış demektir. Ekonomik kararlar alabilmek için ülkenin öngörülebilir olması gerekir. Ama maalesef bu durum Türkiye için söz konusu değildir” sözlerini sarfetti.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siirt - Pervari'de askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    Ayrıştırıcı değil birleştirici olalım

    Ailesi özel otopsi raporunu paylaştı

    İsrafla mücadele tarlada başlamalı

    Bu modelle ekonomi düze çıkamaz

    Tehdit hâlâ büyük

    Rüştü Tafral Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İsrail’le anlaşmayı fesh edin, siz de hayırla yad edilin

    % 57,3 parlamenter sistemden yana

    Spor dünyası, ırkçılığa karşı tek vücut oluyor

    Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak

    Washington'da sokağa çıkmak yasaklandı

    Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı

    Şehit polis Erman Özcan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    AB 3.güç olabilir

    İsrail Kudüs’te yıkıma devam edecek

    '200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim'

    Kreşler, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

    Şehit Uzman Onbaşı Gündeş'in kanı yerde kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokatörlere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sosyologlar zulme ne der?
    Genel

    Hz. Cebrail’in (as) indirdiği duâ: Sekîne
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şu zamandaki duâlar neden karşılık bulmuyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesvese virüsü
    Cevher İLHAN

    “Sivil toplum”a kumpas
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün fihristesi namazdır
    Osman ZENGİN

    Musîbetler ve vesvese
    Süleyman KÖSMENE

    Bir özür problemimiz varsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.