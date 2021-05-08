Buğdayda kayıp 2 milyon ton

TZOB GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, “ÜLKEMİZDE 22 İLDE TARIMSAL KURAKLIK YAŞANIYOR. KURAKLIĞA BAĞLI OLARAK GEÇEN YILIN BUĞDAY REKOLTESİNE GÖRE YAKLAŞIK 2 MİLYON TON KAYIP BEKLENMEKTEDİR” DEDİ.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ülkemizde 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanıyor. Kuraklığa bağlı olarak geçen yılın buğday rekoltesine göre yaklaşık 2 milyon ton kayıp beklenmektedir. Geçen yıl 20 milyon 500 bin ton olan rekoltenin yüzde 9,75 azalarak 2021 yılında yaklaşık olarak 18 milyon 500 bin ton olması tahmin edilmektedir” dedi. Bayraktar, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2020-2021 Tarımsal Üretim Dönemi Kuraklık Risk Tahmin Raporu”nu açıkladı. “Tarımsal üretim her zaman kuraklık, aşırı yağış, dolu, don ve fırtına gibi tabiî afetlere açıktır” dedi.

Mağdur etmeyecek fİyat beklİyoruz

Hasat sezonuna girilen bugünlerde ekiliş ve piyasa öngörülerini değerlendirmekte fayda olacağını söyleyen Bayraktar, “Tarımsal emtia fiyatı Kasım ayından beri son sekiz yılın zirvesini gördü. Bayramdan sonra buğday ve arpada müdahale alım fiyatlarının açıklanması beklenmektedir. Maliyetlerdeki ve girdi fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki değişim, yurt dışı fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon, refah payı gibi nedenlerle TMO bu yıl çiftçilerimizi mağdur etmeyecek seviyede hububat fiyatını açıklamalıdır” dedi. Ankara - Recep Gören

